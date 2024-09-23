19-летний украинец Кревсун потренировался с первой командой Боруссии. ФОТО

23 сентября дортмундская " Боруссия " провела открытую тренировку, на которой присутствовали болельщики команды и журналисты.

С первой командой сегодня тренировался и 19-летний украинский хавбек Даниил Кревсун.

Напомним, что на данный момент украинец играет за "Боруссию-2", за которую дебютировал в нынешнем сезоне.