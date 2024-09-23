19-летний украинец Кревсун потренировался с первой командой Боруссии. ФОТО
Боруссия провела открытую тернировку
instagram.com/bvb09
23 сентября дортмундская "
С первой командой сегодня тренировался и 19-летний украинский хавбек Даниил Кревсун.
Напомним, что на данный момент украинец играет за "Боруссию-2", за которую дебютировал в нынешнем сезоне.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая победа Колоса и очередной погром от Шахтера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина
- Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн