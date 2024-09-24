Черно-белый тур. Наши за границей. Италия

Уик-энд украинцев в Серии А получился черно-белым. Причем ярко, ослепительно белым и безнадежно черным. Артем Довбик отыграл великолепный матч и попал в заголовки итальянских СМИ, но Руслан Малиновский получил тяжелейшую травму и выбыл надолго.

Выходит, таков путь? Так и нужно поступать? Увольнять тренера после четырех туров, вызывая землетрясение в клубе, ярость игроков и болельщиков, угрозы последних Генеральному директору, просьбу директора из-за этого получить полицейский эскорт и затем ее уход в отставку? Уходить с трибун на первые 30 минут матча против "Удинезе", как сделали ультрас, а перед и после этого освистывать своих игроков, оскорблять их баннерами и выкриками?

Все это произошло в "Роме" за последние несколько дней. И итог такого бардака - первая победа в сезоне, еще и разгромная, еще и над лидером лиги, еще и абсолютно заслуженная. Больше двух забитых в официальном матче впервые с седьмого марта, безоговорочно лучшая игра с тех пор. Идеальный дебют Ивана Юрича на посту главного тренера.

Нам все же хочется верить в футбол и заявить, что причины такого преображения "Ромы" - профессиональные, футбольные. Энтузиазм и тактические изменения, привнесенные Юричем, желание игроков реабилитироваться. Хорват заявлял перед матчем, что Даниэле Де Росси оставил ему команду хорошо подготовленной, что их футбольные философии схожи, что команда может играть агрессивно, быстро, прессинговать, выгрызать в единоборствах. В матче мы это увидели.

Частично мы видели изменения в последнем матче Де Росси, в гостях против "Дженоа". Переход на игру с тремя центральными защитниками и двумя форвардами, Пауло Дибала и Никколо Писилли, очень близкие к Артему Довбику. Тогда украинец трижды опасно пробил по воротам из центра штрафной и ближе, однажды забил. Но тогда его гол остался единственным от его команды, а после 50-ой минуты "Рома" растворилась. На этот раз она забила второй на 49-ой.

Юрич несколько видоизменил игру. Довбик часто не начинал прессинг первым, а наоборот - отходил назад, в глубину поля, оставляя перед собой, выше себя двух, трех, а то и четырех игроков своей команды. При этом он продолжал принимать первые мячи и раздавать их, бороться в единоборствах. Вот только эта работа была намного более эффективной, чем в предыдущих матчах, поскольку в глубине поля было кому отдать пас, на кого сбросить мяч.

Карта его касаний мяча показывает много в штрафной площадке соперника (8, лучший на поле вместе с Дибалой), но еще больше - в центре поля, в том числе и впритирку к центральному кругу. Как раз мало касаний перед штрафной. То есть он боролся, принимал мяч в глубине поля, отдавал его близкому партнеру по команде, и сразу же, не задерживаясь посредине, бежал далеко вперед, на острие атаки, к своей непосредственной работе центрфорварда-"девятки".

Разумеется, такая игра забрала у него немало сил, и еще в первом тайме не раз было заметно, как он наклоняется, держится за ноги. Также у него были проблемы с рукой - перевязаны и кисть, и один из пальцев. Но в итоге он доиграл матч до конца. А в первом тайме даже однажды в контратаке "Удинезе" забежал в свою штрафную, преследуя соперника.



Он нанес три удара по воротам. Два из них - в створ. Больше в матче не нанес никто. Бреннер и Дибала - столько же. Причем все удары состоялись в первом тайме. Во втором же он больше работал в подыгрыше и поучаствовал в двух голах как неофициальный ассистент.

Заброс с левого фланга вперед нашел его в штрафной, но Артем под давлением защитника немного не успел, пробил слабовато, и вратарь отбил в дальнем углу. "Рома" перехватила мяч в центре поля, Эль-Шаарави дает на ход Довбику, тот входит в штрафную по левой стороне и успевает пробить под дальнюю стойку до того, как его накроет защитник. Также гости выбили прострел прямо на него в центре штрафной, он был свободен, но пробил в одно касание выше.

Во втором голе Довбик отобрал мяч у углового флажка, отдал немного назад и в штрафную Дибале, того сбили, и сам аргентинец реализовал пенальти. После чего "Рома" сняла прессинг, отошла назад, прессинговала ниже и пассивнее. Довбик остался один в первой линии прессинга, как было в трех первых турах. Продолжал активно работать, бороться, даже сыграл дважды пяткой, но ему уже мало помогали.

Статистика красноречива - три победы в пяти единоборствах в первом тайме, две в девяти - во втором. То есть работал он после перерыва больше, но менее эффективно. Во многом потому, что был оставлен один.

И все же он поучаствовал в еще одном голе. Поборолся в верховой дуэли, мяч отскочил назад и на фланг, но оттуда начался прорыв. Бальданци прорвался слева, разыграл с украинцем "стенку" перед входом в штрафную и уже в самой штрафной прошил вратаря. Ассист не засчитали из-за касания мяча руки защитника на пути к автору гола, но важное участие Артема в голе несомненно.

Статистические показатели Довбика - 20 передач с 80-ю процентами точности, 31 касание мяча. По пасам и касаниям он худший в стартовом составе команды. Зато трижды пробил по воротам (лучший на поле вместе с Дибалой и Бреннером), причем дважды - в створ, однажды выбил мяч, дважды пытался прорываться на дриблинге, принял участие в 14-ти единоборствах, выиграв пять. И по участию, и по победам в дуэлях лучший в команде.

Оценка от Серии А - звание Игрока Матча. Оценки от прессы - отличная "7.5" и даже великолепная "8". В том числе - "8" от Corriere Dello Sport и Gazzetta Dello Sport. Всегда лучшая в команде. Его имя всегда в заголовках и почти всегда первым, его игра сопровождается лучшими комплиментами. И не только за гол и ассист, а и за тяжелую работу, за постоянные старания, за упрямство в единоборствах. Особо отмечают его отбор мяча, приведший к пенальти.

Также вспоминают слова Де Росси: "Когда Довбик начнет - его уже не остановить".

"Дженоа" после ничьей против "Ромы", вытащенной на последних секундах, должна была почувствовать себя уверенно. Как и после ничьей с "Интером", вытащенной в добавленное время. Но после "Интера" она проиграла дома "Вероне". А после "Ромы" - вообще новичку лиги "Венеции", пусть и в гостях. Выходит, что она тактически приспособлена для игры против грандов, но не аутсайдеров. Что мы видели и в предыдущем сезоне.

Первый тайм матча был крайне скучным и завершился со счетом 0:0. А второй начался с крайне неприятного события. Руслан Малиновский в безобидной ситуации, без присутствия соперника рядом, собирался выбить мяч, но втопил ногу в газон. Так сильно, что стопа повернулась в другую сторону, в неестественное положение. Его ногу и корпус закрепили, и украинца вынесли на носилках. Он уже перенес операцию. Впереди - длительная реабилитация.

После ухода с поля Руслана "Дженоа" пропустила дважды и проиграла. И ее тренер Альберто Джилардино прямо заявил, что этот эпизод разрушительно повлиял на его команду. "Первый тайм был равным. Но после травмы Руслана во втором тайме мы перестали играть на всех уровнях. Это немыслимо, я беру на себя ответственность. Мы - профессионалы, и после этого эпизода нужно было сразу сосредоточиться на матче".

Малиновский вышел в стартовом составе впервые после первого тура. На этот раз опередив чистого опорника Торсбю и воспользовавшись травмами Мессиаса и Миретти, отсутствующих еще с четвертого тура. Иногда выдвигался во вторую линию прессинга позади двух форвардов, но чаще играл в глубине. Все его касания мяча состоялись очень далеко от ворот соперника. При этом тяжело работал в отборе, в разыгрывании мяча. В центре, справа и слева.

В первом тайме он был четвертым в команде по передачам с 25-ю и пятым по касаниям мяча с 30-ю. Точность передач - 88 процентов. Дважды выбил мяч, дважды отобрал, однажды заблокировал. Отдал четыре длинных паса, из них три точных. Выиграл три из четырех единоборств.

Оценки от прессы за его первый тайм - большей частью "6". В том числе и Gazzetta и Corriere. Обычно еще 2-3 игрока его команды получали столько же и не выше, иногда один из защитников получал "6.5". Отмечали добротную и активную работу украинца в центре поля. Некоторые даже ставили "6.5". Хотя некоторые - "5.5", как Tuttosport, не увидя в его игре ничего особенного и в целом указывая на низкий уровень игры обеих команд.

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