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Очередной сухой матч Трубина. Бенфика в чемпионате разгромила Боавишту

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Украинец провел свой очередной матч на ноль

Очередной сухой матч Трубина. Бенфика в чемпионате разгромила Боавишту

instagram.com/slbenfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6-й тур чемпионата Португалии завершался поединком, в котором "Бенфика" Анатолия Трубина на выезде играла с "Боавиштой".

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Поединок выдался для гостей относительно легким – "орлы" забили быстрый гол уже на 11-й минуте, добавили второй на 31-й, и завершили разгром голом в коменсированное ко второму тайму время. Итоговая победа "Бенфики" 3:0.

Украинский кипер вышел в стартовом составе, отыграл весь матч, в котором в очередной раз отстоял на ноль.

В итоге, украинец получил довольно высокие оценки от аналитических порталов: 6.9 от WhoScored и 7.2 от SofaScore.

Всего за матч Трубин сделал 3 сейва с коэффициентом предупреждённых голов 0.36, но при этом совершил одну ошибку, которая привела к удару по его воротам.

Также кипер отдал 26 из 28 точных пасов (93%), из них 4 из 5 – длинных передач.

"Боавишта" - "Бенфика" 0:3

Голы: Павлидис (11), Кокджу (31), Кабрал (90+1)

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Бенфика (Лиссабон) Боавишта (Порту) Анатолий Трубин
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