Украинец попал в сборную тура Экстракляссы. В ней также оказался 39-летний Подольски

В девятом туре польского первенства Владислав Кочергин открыл счет в матче против "Заглембе". Этот гол начал разгромную победу "Ракува" – 5:1.

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Украинца включили в символическую сборную тура. Он отметился результативным действием во второй встрече подряд. Воспитанник "Днепра" выступает в коллективе из Ченстохова с марта 2022 года. Футболист присоединился к польской команде на правах свободного агента, покинув луганскую "Зарю". С тех пор Владислав провел 107 матчей во всех турнирах и оформил 28 результативных действий.

Также в символической сборной оказался Лукас Подольски. Уже три года экс-игрок сборной Германии представляет "Гурник" (Забже). Он набрал 39 баллов по системе гол+пас в 93 матчах. В последнем туре 39-летний футболист оформил дубль в ворота "Катовице".