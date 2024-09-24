Хлань забил юбилейный гол Лехии
Мяч мог стать победным
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В девятом туре команда из Гданська играла в Бялистоке против "Ягеллонии". Гости пропустили уже на 13-й минуте, но быстро отыгрались. Во втором тайме Максим Хлань вывел команду вперед, воспользовавшись ассистом Антона Царенко.
Гол украинца стал 1000-м для клуба в элитном дивизионе Польши. "Бело-зеленые" проводят 32-й сезон в Экстраклясе. Дебют "строителей" состоялся в 1949 году, но во второй половине прошлого века "львы" отыграли в высшей лиге чемпионата всего около 15 кампаний.
На счету трех украинцев "Лехии" по 2 результативных действия.
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Источник:Truskawkowa piłka
Опубликовал: Александр Симченко
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