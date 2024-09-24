Итальянские СМИ – об игре Довбика: Снайпер, сделал покер. Артем вернулся, но впереди длинный путь

Итальянская пресса отреагировала на удачное выступление украинца.

TUTTOmercatoWEB – 7.5

"Удар, который сделал счет 1:0 в пользу "Ромы", имел скорость пистолетного выстрела: мощный и точный. Он также приложил руку ко второму голу, отвоевав мяч. Очень приятно, когда он забил четвертый гол, даже если он был в офсайде. Снайпер".

Сalciomercato – 7

“Забил после выхода один на один с вратарем и сделал дубль, который впоследствии отменили из-за офсайда. Он также участвует в атаке, что приводит к пенальти. Кажется, Артем вернулся, но предстоит еще долгий путь”.

IlRomanista – 7.5

"Его первый удар по воротам с левой ноги заблокировал Окойе. Со второй попытки он забил чудесным ударом в дальний угол. Он упорно отвоевывает мяч, что привело к пенальти. Отдал ассист, сделав счет 3:0 и сделал покер, но офсайд аннулировал его гол".

В текущем сезоне на счету Довбика 2 гола в 5 матчах.