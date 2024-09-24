Никита Каменюка: Работая в Байере, интенсивно учу немецкий язык

Чуть меньше года назад наш сайт сообщал о судьбе многолетнего капитана луганской "Зари" Никиты Каменюки, который оказавшись с семьей в Германии не собирался порывать с футболом. В чужой стране он шаг за шагом преодолевал трудности, чтобы применить свой богатый опыт на благо любимой игры.

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О своих нынешних делах на немецкой земле, как и о новом повороте в его футбольной карьере 39-летний Каменюка рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

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- До этого я работал в команде шестой лиги Германии "BlauWeiß Friesdorf" из Бонна, которая выступает в немецкой Ландеслиге, - говорит он. - Был в ней старшим тренером, одновременно проходя практику в Академии "Байера" (Леверкузен). Не могу сказать, что были какие-то успехи. Одними из важных для меня факторов была возможность практиковаться в процессе изучения немецкого языка и адаптация в немецком футболе. Также я пробовал себя в роли тренера, который отвечает за результат и за команду в целом. Этот год однозначно был для меня огромным плюсом. Я получил колоссальный опыт. Думаю, что он мне обязательно пригодиться в будущем.

- Каким образом вы попали в Академию "Байера"?

- Это стало возможным благодаря моему одноклубнику по "Заре" Жоэлю Абу-Ханне, который справился об этой перспективе для меня в леверкузенском клубе. После этого я проходил практику в нем в течении одного года, по окончании которой мне была предоставлена возможность работать. Летом я подписал с Академией "Байера" договор на два года и приступил к своим обязанностям.

- Какие функции в ней выполняете?

- Являюсь помощником старшего тренера в командах U-14 и U-15. Ты живёшь футболом, командой, тренировками, играми, футболистами. Постоянный анализ, саморазвитие. На данный момент интенсивно учу немецкий язык, хочу ещё больше всё понимать, а самое главное – разговаривать на нем. В процессе общения ведь очень важно донести подопечному, что и как ты видишь. Нужно постоянно совершенствовать футболистов, это очень важно.

- И какие успехи в освоении немецкого языка?

- В целом я доволен, как все продвигается с освоением немецкого языка. Конечно, всегда хочется, чтобы было лучше. Но в этом процессе все зависит лишь от меня.

- Ваша семья в Германии уже освоилась?

- Старший сын продолжает заниматься футболом. В прошлом году стал чемпионом одной из немецких юношеских лиг. Он очень хорошо знает немецкие язык. Отлично адаптироваться в Германии ему изначально помогло знание английского. Младший сын в этом году пошел в первый класс и также занимается футболом. Он тоже хорошо говорит по-немецки. Ему очень помогает наш старший сын. Если можна так сказать, он адаптирует его к Германии. Так что всем советую учить иностранные языки – это очень пригодится. А вот дочери, которая пошла в детский сад, на данный момент очень тяжело адаптироваться. Для неё сейчас все новое. Думаю, что у дочки всё скоро нормализуется. Что касается жены, то после двухлетнего пребывания в декрете она тоже адаптируется к новым условиям. Самое главное что мы вместе - как и всегда.

- Удавалось ли бывать на матчах сборной Украины и украинских клубов, проводимых в Германии?

- Да, я был и на матчах нашей национальной сборной, и на поединках наших команд в еврокубках. Спасибо ребятам и старым знакомым, у которых всегда находились билеты для меня. Было круто. Всегда интересно наблюдать и переживать за своих.

- Как оцениваешь шансы сборной Украины в Лиге наций после двух стартовых неудач? Что думаешь о еврокубковых перспективах "Динамо" и "Шахтера"?

- Я не могу оценивать шансы. Никогда этим не занимался, да и не хочу это делать. Знаю лишь, что говорить после того, как всё произошло, всегда легко. На данный момент хотелось бы поддержать футболистов и тренерские штабы наших сборных и клубов. Я знаю точно, что будет нелегко. Но мне хотелось бы, чтобы наши футболисты с этим давлением справились. Футбол - это игра. Хочу, чтобы все помнили, сколько она может принести положительных эмоций. И чем больше Украины будет в игре - тем для всех нас это будет лучше. Ведь футбол - самая известная игра в мире, самая лучшая платформа. Заявляйте о себе во весь голос, пока есть возможность. Не упускайте это время.

- Следите ли за ходом чемпионата Украины?

- Конечно! Слежу и за результатами, и за турнирной таблицей. Много общаюсь с ребятами, которых я знаю еще со времен футболиста. Но уже появляются и такие ребята в УПЛ, которых я знаю как тренер. Это, безусловно, радует. Также слежу за командами моих друзей, которые играют в первой лиге. Много общаемся. Верю, что у них большое будущее.

- Что скажете о своей команде – "Заре" и ее нынешних делах?

- О "Заре" всегда намерен говорить только положительное. Рад, что она есть. Результаты ее выступлений бывают разные: иногда лучше, иногда хуже. Всё ведь бывает временно. Главное, чтобы команда была и не исчезала с футбольной карты Украины. А вот что меня огорчает, так это отсутствие на данном этапе в ее составе своих воспитанников – тех, кто понимает и знает, что такое "Заря", её честь и достоинство. Я верю, что всё это поправимо. Нужно лишь желание и время. Всегда буду фаном и частью этого клуба.