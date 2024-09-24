Зинченко пропустит еще несколько матчей Арсенала
Украинцу понадобится еще несколько недель на восстановление от травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета накануне матча Кубка лиги с "Болтоном" рассказал, что украинец Александр Зинченко будет отсутствовать еще несколько недель.
По словам наставника "канониров", Зинченко на восстановление после травмы икроножной мышцы понадобится еще "несколько недель".
Отметим, что Зинченко пропустил два последних матча "Арсенала" в АПЛ и один в Лиге чемпионов. В этом сезоне он провел всего лишь 2 игры, отыграв в общей сложности 79 минут.
Матч "Арсенал" - "Болтон" состоится в среду, 25 сентября и начнется в 21:45.
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Источник:Simon Collings
Опубликовал: Алина Ерофеева
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ВасяКулебяка (Козливка)
24.09.2024 в 14:39
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