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Зинченко пропустит еще несколько матчей Арсенала

Наши за границей

Украинцу понадобится еще несколько недель на восстановление от травмы

Зинченко пропустит еще несколько матчей Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета накануне матча Кубка лиги с "Болтоном" рассказал, что украинец Александр Зинченко будет отсутствовать еще несколько недель.

По словам наставника "канониров", Зинченко на восстановление после травмы икроножной мышцы понадобится еще "несколько недель".

Отметим, что Зинченко пропустил два последних матча "Арсенала" в АПЛ и один в Лиге чемпионов. В этом сезоне он провел всего лишь 2 игры, отыграв в общей сложности 79 минут.

Матч "Арсенал" - "Болтон" состоится в среду, 25 сентября и начнется в 21:45.

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Источник:
Simon Collings
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
24.09.2024 в 14:39
хронічна травма - грати вже толком не буде, не може сидіти навіть на банці, хоча зараз в Арсеналі багато травмованих і цей би інвалід знадобився.
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Комментарии 2
ВасяКулебяка (Козливка)
24.09.2024 в 14:39
хронічна травма - грати вже толком не буде, не може сидіти навіть на банці, хоча зараз в Арсеналі багато травмованих і цей би інвалід знадобився.
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.09.2024 в 15:03
це ти схоже інвалід... розумовий...
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