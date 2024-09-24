Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном
Футболист уже тренируется в общей группе
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает профіль The Bobble в сети X (Twitter).
Ранее сообщалось, что украинец выздоровел от болезни, из-за которой пропустил матчи против "Саутгемптона" (1:2) и "Лестера" (1:1). Также восстановились после травм Джерред Брентвейт, Натан Паттерсон и Идрисса Гуэ.
Читайте такжеНовый владелец Эвертона хочет уволить главного тренера командыНапомним, "Эвертон" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Свой следующий поединок "ириски" проведут 28 сентября дома против "Кристал Пэлас".
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