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Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном

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Футболист уже тренируется в общей группе

Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает профіль The Bobble в сети X (Twitter).

Ранее сообщалось, что украинец выздоровел от болезни, из-за которой пропустил матчи против "Саутгемптона" (1:2) и "Лестера" (1:1). Также восстановились после травм Джерред Брентвейт, Натан Паттерсон и Идрисса Гуэ.

Читайте такжеНовый владелец Эвертона хочет уволить главного тренера командыНапомним, "Эвертон" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Свой следующий поединок "ириски" проведут 28 сентября дома против "Кристал Пэлас".

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Источник:
The Bobble
Опубликовал: Алина Ерофеева
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