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Мареска - про Мудрика: Миша – это Миша, его надо принимать таким, какой он есть

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Тренер не думает, что у украинца есть недостаток уверенности

Мареска - про Мудрика: Миша – это Миша, его надо принимать таким, какой он есть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался об украинском вингере лондонской команды Михаиле Мудрике.

"Я не думаю, что у него есть недостаток уверенности. Миша – это Миша, надо принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, он получит игровое время и сможет стать лучше", - сказал Мареска.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик в стартовом составе своей команды выходил всего 3 раза (дважды в матчах Лиги конференций, и один раз – в АПЛ). Всего в сезоне 2024/25 украинец провел 4 матча на "синих", в которых отметился 1 заработанным пенальти.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
Фабрицио Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
24.09.2024 в 19:08
Прям так і сказав
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
24.09.2024 в 19:08
Прям так і сказав
Ответить
0
0

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