Мареска - про Мудрика: Миша – это Миша, его надо принимать таким, какой он есть

Главный тренер " Челси " Энцо Мареска высказался об украинском вингере лондонской команды Михаиле Мудрике.

"Я не думаю, что у него есть недостаток уверенности. Миша – это Миша, надо принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, он получит игровое время и сможет стать лучше", - сказал Мареска.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик в стартовом составе своей команды выходил всего 3 раза (дважды в матчах Лиги конференций, и один раз – в АПЛ). Всего в сезоне 2024/25 украинец провел 4 матча на "синих", в которых отметился 1 заработанным пенальти.