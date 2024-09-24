Мареска - про Мудрика: Миша – это Миша, его надо принимать таким, какой он есть
Тренер не думает, что у украинца есть недостаток уверенности
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Я не думаю, что у него есть недостаток уверенности. Миша – это Миша, надо принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, он получит игровое время и сможет стать лучше", - сказал Мареска.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик в стартовом составе своей команды выходил всего 3 раза (дважды в матчах Лиги конференций, и один раз – в АПЛ). Всего в сезоне 2024/25 украинец провел 4 матча на "синих", в которых отметился 1 заработанным пенальти.
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Источник:Фабрицио Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
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ВасяКулебяка (Козливка)
24.09.2024 в 19:08
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