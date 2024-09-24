Тренер Дженоа: Малиновский уже говорит, что хочет как можно скорее присоединится к команде

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино рассказал, как проходит восстановление украинского хавбека Руслана Малиновского, который недавно получил тяжелую травму.

"Мы все поддерживаем Руслана после того, что с ним произошло. Он уже говорит, что хочет как можно скорее присоединится к команде. Он необыкновенный человек и большой профессионал. Мы ждем его возвращения", - рассказал Джилардино.