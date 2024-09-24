Тренер Дженоа: Малиновский уже говорит, что хочет как можно скорее присоединится к команде
Украинский хавбек недавно перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино рассказал, как проходит восстановление украинского хавбека Руслана Малиновского, который недавно получил тяжелую травму.
"Мы все поддерживаем Руслана после того, что с ним произошло. Он уже говорит, что хочет как можно скорее присоединится к команде. Он необыкновенный человек и большой профессионал. Мы ждем его возвращения", - рассказал Джилардино.
Напомним, что в матче 5-го тура чемпионата Италии "Венеция" - "Дженоа", 2:0 получил травму и не смог продолжить игру, его вынесли с поля на носилках. Как оказалось позже, 31-летний украинец получил перелом лодыжки, после чего
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