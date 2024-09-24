Мудрик выйдет в старте Челси на матч Кубка лиги против команды 4-го дивизиона

Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей Кубка английской лиги, в одном из которых " Челси " примет "Барроу" (2 Лига, четвертый по рангу дивизион).

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик, для которого это будет 4-е появление в стартовом составе в текущем сезоне.