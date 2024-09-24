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Мудрик выйдет в старте Челси на матч Кубка лиги против команды 4-го дивизиона

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Шанс проявить себя

Мудрик выйдет в старте Челси на матч Кубка лиги против команды 4-го дивизиона

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей Кубка английской лиги, в одном из которых "Челси" примет "Барроу" (2 Лига, четвертый по рангу дивизион).

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик, для которого это будет 4-е появление в стартовом составе в текущем сезоне.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
24.09.2024 в 21:04
Надеюсь он сделал выводы и не упустит своего
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
24.09.2024 в 21:04
Надеюсь он сделал выводы и не упустит своего
Ответить
0
0

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