Мудрик выйдет в старте Челси на матч Кубка лиги против команды 4-го дивизиона
Шанс проявить себя
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей Кубка английской лиги, в одном из которых "
Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик, для которого это будет 4-е появление в стартовом составе в текущем сезоне.
Отметим, что UA-Футбол проведет
Tonight's XI. ????#CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/xaNOwyHT4H— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2024
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Gican85 (Киев)
24.09.2024 в 21:04
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