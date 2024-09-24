Лунин ожидаемо остался в запасе Реала на матч Ла Лиги с Алавесом
Ожидаемо
instagram.com/lunin_andrey
Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей 7-го тура Ла Лиги, в одном из которых "
Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин ожидаемо снова остался в запасе на матч – в стартовом составе выйдет Тибо Куртуа.
Отметим, что UA-Футбол проведет
Ну и напомним, что Лунин, который не так давно продлил контракт с клубом, в этом сезоне еще не появлялся на поле.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2024
???? @Alaves #RealMadridAlavés | @UnicajaBanco pic.twitter.com/0ok2vn4w9P
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