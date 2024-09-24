Лунин ожидаемо остался в запасе Реала на матч Ла Лиги с Алавесом

Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей 7-го тура Ла Лиги, в одном из которых " Реал " примет "Алавес".

Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин ожидаемо снова остался в запасе на матч – в стартовом составе выйдет Тибо Куртуа.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и напомним, что Лунин, который не так давно продлил контракт с клубом, в этом сезоне еще не появлялся на поле.