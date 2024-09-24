Малиновский - о своей травме: Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться
Руслан перенес операцию
Фото: ФК Дженоа
Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский впервые прокомментировал свою травму, полученную в матче 5-го тура Серии А с "Венецией" (0:2).
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"Спасибо за поддержку, до встречи через несколько месяцев.
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Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться. До встречи на поле", – написал Малиновский в Инстаграме.
Напомним, что у Малиновского диагностировали перелом и вывих сустава правой лодыжки. Ему уже сделали операцию.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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