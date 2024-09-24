Малиновский - о своей травме: Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться

Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский впервые прокомментировал свою травму, полученную в матче 5-го тура Серии А с "Венецией" (0:2).

"Спасибо за поддержку, до встречи через несколько месяцев.

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Плохая часть футбола в этом! Но важно не сдаваться. До встречи на поле", – написал Малиновский в Инстаграме.

Напомним, что у Малиновского диагностировали перелом и вывих сустава правой лодыжки. Ему уже сделали операцию.