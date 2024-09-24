Мудрик отдал ассист в матче Кубка лиги против команды 4-го дивизиона
Челси громит команду 4-го дивизиона
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей Кубка английской лиги, в одном из которых "Челси" принимает "Барроу" (2 Лига, четвертый по рангу дивизион).
В стартовом составе лондонцев вышел украинский вингер Михаил Мудрик, для которого это будет 4-е появление в стартовом составе в текущем сезоне.
"Челси" не имел особых проблем и к перерыву вел 3:0.
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Ну а на 48-й минуте голевым действием отличился Михаил Мудрик - ассистировал Педру Нету! Украинец четко прострелил на дальнюю штангу, где португальцу нужно было не промахнуться по пустым воротам.
Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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