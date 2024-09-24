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Мудрик отдал ассист в матче Кубка лиги против команды 4-го дивизиона

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Челси громит команду 4-го дивизиона

Мудрик отдал ассист в матче Кубка лиги против команды 4-го дивизиона

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 сентября, состоятся несколько матчей Кубка английской лиги, в одном из которых "Челси" принимает "Барроу" (2 Лига, четвертый по рангу дивизион).

В стартовом составе лондонцев вышел украинский вингер Михаил Мудрик, для которого это будет 4-е появление в стартовом составе в текущем сезоне.

"Челси" не имел особых проблем и к перерыву вел 3:0.

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Ну а на 48-й минуте голевым действием отличился Михаил Мудрик - ассистировал Педру Нету! Украинец четко прострелил на дальнюю штангу, где португальцу нужно было не промахнуться по пустым воротам.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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