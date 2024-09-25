Игнатенко забил дебютный гол за Слован Братислава
Команда украинца разгромила соперника со счетом 6:1
Фото: FC Girondins de Bordeaux
24 сентября состоялся матч 1/32 финала Кубка Словакии, в котором "Слован" Братислава на выезде обыграл "Белушу" со счетом 6:1.
В стартовом составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Даниил Игнатенко. На 47-й минуте он забил второй гол команды. Для 27-летнего хавбека это первое результативное действие в футболке словацкого клуба.
Игнатенко покинул поле на 58-й минуте, вместо него вышел Артур Гайдош.
Напомним, Игнатенко перешел в "Слован" в начале сентября на правах свободного агента.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ассист Мудрика, Попов и Миколенко здоровы, известен будущий обладатель Золотого мяча. Главные новости за 24 сентября
- Мудрик ассистом помог Челси разгромить Барроу. Известны оценки за матч
- Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн