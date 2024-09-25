Игнатенко забил дебютный гол за Слован Братислава

24 сентября состоялся матч 1/32 финала Кубка Словакии, в котором "Слован" Братислава на выезде обыграл "Белушу" со счетом 6:1.

В стартовом составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Даниил Игнатенко. На 47-й минуте он забил второй гол команды. Для 27-летнего хавбека это первое результативное действие в футболке словацкого клуба.

Игнатенко покинул поле на 58-й минуте, вместо него вышел Артур Гайдош.

Напомним, Игнатенко перешел в "Слован" в начале сентября на правах свободного агента.