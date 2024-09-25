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Игнатенко забил дебютный гол за Слован Братислава

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Команда украинца разгромила соперника со счетом 6:1

Игнатенко забил дебютный гол за Слован Братислава

Фото: FC Girondins de Bordeaux

Новина українською

24 сентября состоялся матч 1/32 финала Кубка Словакии, в котором "Слован" Братислава на выезде обыграл "Белушу" со счетом 6:1.

В стартовом составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Даниил Игнатенко. На 47-й минуте он забил второй гол команды. Для 27-летнего хавбека это первое результативное действие в футболке словацкого клуба.

Игнатенко покинул поле на 58-й минуте, вместо него вышел Артур Гайдош.

Напомним, Игнатенко перешел в "Слован" в начале сентября на правах свободного агента.

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Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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