Кревсун - о тренировке с основой Боруссии Д: Создается впечатление, что игроки не ошибаются

Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" U-19 Даниил Кревсун поделился эмоциями от тренировки с основной командой гранда Бундеслиги.

"Был очень счастлив, что получил возможность потренироваться с основой, с игроками мирового класса. Существенно ощущалась разница между футболом 3-й Лиги и Бундеслиги.

Все делается гораздо быстрее, качество футбола тоже довольно отличается, создается впечатление, что футболисты не ошибаются во время тренировки", - сказал Кревсун в комментарии Legioners.ua.