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Кревсун - о тренировке с основой Боруссии Д: Создается впечатление, что игроки не ошибаются

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19-летний украинец получил шанс потренироваться с главной командой

Кревсун - о тренировке с основой Боруссии Д: Создается впечатление, что игроки не ошибаются

instagram.com/bvb09

Новина українською

Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" U-19 Даниил Кревсун поделился эмоциями от тренировки с основной командой гранда Бундеслиги.

"Был очень счастлив, что получил возможность потренироваться с основой, с игроками мирового класса. Существенно ощущалась разница между футболом 3-й Лиги и Бундеслиги.

Все делается гораздо быстрее, качество футбола тоже довольно отличается, создается впечатление, что футболисты не ошибаются во время тренировки", - сказал Кревсун в комментарии Legioners.ua.

Напомним, что сейчас 19-летний украинец играет за "Боруссию-2", за которую дебютировал в нынешнем сезоне.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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