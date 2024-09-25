Эксперт Sky Sports: Мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но они отправятся в запас в следующем матче АПЛ
Симеон Голам считает, что у Челси очень раздутый состав
Getty Images / Global Images Ukraine
Эксперт Sky Sports Симеон Голам оценил игру вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче Кубка лиги с "Барроу" (5:0), однако отметил, что у лондонской команды явный перебор игроков и многие не попадут даже в заявку на матч АПЛ с "Брайтоном".
"Тренер "Челси" полностью изменил стартовый состав, но со стороны было сложно понять, что на поле вышли резервисты. Мало у кого есть ситуация, когда мало играют футболисты с такими огромными контрактами.
Хорошо сыграли Нкунку и Феликс, мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но все они отправятся в запас, когда у "Челси" в субботу будет матч АПЛ. Кто-то даже в заявку не попадет. У Марески явно переизбыток игроков", – сказал Голам.
Напомним, что в субботу в рамках АПЛ сыграет против Брайтона.
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