Эксперт Sky Sports: Мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но они отправятся в запас в следующем матче АПЛ

Эксперт Sky Sports Симеон Голам оценил игру вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче Кубка лиги с "Барроу" (5:0), однако отметил, что у лондонской команды явный перебор игроков и многие не попадут даже в заявку на матч АПЛ с "Брайтоном".

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"Тренер "Челси" полностью изменил стартовый состав, но со стороны было сложно понять, что на поле вышли резервисты. Мало у кого есть ситуация, когда мало играют футболисты с такими огромными контрактами. Хорошо сыграли Нкунку и Феликс, мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но все они отправятся в запас, когда у "Челси" в субботу будет матч АПЛ. Кто-то даже в заявку не попадет. У Марески явно переизбыток игроков", – сказал Голам.

Напомним, что в субботу в рамках АПЛ сыграет против Брайтона.