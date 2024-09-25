  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эксперт Sky Sports: Мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но они отправятся в запас в следующем матче АПЛ
В тренде

Эксперт Sky Sports: Мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но они отправятся в запас в следующем матче АПЛ

Наши за границей
Обновлено

Симеон Голам считает, что у Челси очень раздутый состав

Эксперт Sky Sports: Мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но они отправятся в запас в следующем матче АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эксперт Sky Sports Симеон Голам оценил игру вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче Кубка лиги с "Барроу" (5:0), однако отметил, что у лондонской команды явный перебор игроков и многие не попадут даже в заявку на матч АПЛ с "Брайтоном".

Читайте такжеМудрик отдал ассист в матче Кубка лиги против команды 4-го дивизиона

"Тренер "Челси" полностью изменил стартовый состав, но со стороны было сложно понять, что на поле вышли резервисты. Мало у кого есть ситуация, когда мало играют футболисты с такими огромными контрактами.

Хорошо сыграли Нкунку и Феликс, мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но все они отправятся в запас, когда у "Челси" в субботу будет матч АПЛ. Кто-то даже в заявку не попадет. У Марески явно переизбыток игроков", – сказал Голам.

Напомним, что в субботу в рамках АПЛ сыграет против Брайтона.

По теме
yellow-arrow
Кревсун - о тренировке с основой Боруссии Д: Создается впечатление, что игроки не ошибаются
yellow-arrow
Ассист Мудрика и хет-трик Нкунку. Челси - Барроу 5:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Игнатенко забил дебютный гол за Слован Братислава
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости