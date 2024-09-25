  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Виери: Думаю, Довбик забьет 18 – 20 голов в сезоне
В тренде

Виери: Думаю, Довбик забьет 18 – 20 голов в сезоне

Наши за границей

Легенда сборной Италии высоко оценил игру украинца за Рому

Виери: Думаю, Довбик забьет 18 – 20 голов в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда сборной Италии Кристиан Виери в эфире DAZN высоко оценил украинского форварда Артема Довбика в матчах за "Рому".

"Довбик мне очень нравится, он силен. Я видел 5 минут в его исполнении в матче против "Эмполи", когда "Рома" проиграла. Он два-три раза открылся в глубину, я очень люблю таких форвардов, которые врываются в глубину, разрушают линию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Он левша, физически сильный, техничный. Думаю, он забьет 18 – 20 голов в сезоне. Его гол в ворота "Удинезе" был очень красив. Ворвался, касание, удар в дальний угол. Как и нужно. Идеально", - рассказал Виери.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Довбика 2 гола в 5 матчах за "Рому".

По теме
yellow-arrow
Жирона сыграет с Райо Вальекано. Цыганков вернулся в стартовый состав
yellow-arrow
Эксперт Sky Sports: Мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но они отправятся в запас в следующем матче АПЛ
yellow-arrow
Кревсун - о тренировке с основой Боруссии Д: Создается впечатление, что игроки не ошибаются
Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости