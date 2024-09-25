Виери: Думаю, Довбик забьет 18 – 20 голов в сезоне

Легенда сборной Италии Кристиан Виери в эфире DAZN высоко оценил украинского форварда Артема Довбика в матчах за " Рому ".

"Довбик мне очень нравится, он силен. Я видел 5 минут в его исполнении в матче против "Эмполи", когда "Рома" проиграла. Он два-три раза открылся в глубину, я очень люблю таких форвардов, которые врываются в глубину, разрушают линию.

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Он левша, физически сильный, техничный. Думаю, он забьет 18 – 20 голов в сезоне. Его гол в ворота "Удинезе" был очень красив. Ворвался, касание, удар в дальний угол. Как и нужно. Идеально", - рассказал Виери.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Довбика 2 гола в 5 матчах за "Рому".