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Жирона сыграет с Райо Вальекано. Цыганков вернулся в стартовый состав

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Украинец возвращается в основу

Жирона сыграет с Райо Вальекано. Цыганков вернулся в стартовый состав

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 7-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" примет "Райо Вальекано".

Матч начнется в 20:00, и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "Жироны" выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.

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Отметим, что в прошлом матче чемпионата с "Валенсией" (0:2) украинец получил отдых и провел весь поединок в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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