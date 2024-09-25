Жирона сыграет с Райо Вальекано. Цыганков вернулся в стартовый состав
Украинец возвращается в основу
Getty Images
Сегодня, 25 сентября, состоится матч 7-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" примет "Райо Вальекано".
Матч начнется в 20:00, и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе "Жироны" выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.
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Отметим, что в прошлом матче чемпионата с "Валенсией" (0:2) украинец получил отдых и провел весь поединок в запасе.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????'????????????????! ❤️????#GironaRayo pic.twitter.com/HN7eBHYh0j— Girona FC (@GironaFC) September 25, 2024
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