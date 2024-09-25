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Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч Кубка лиги против Болтона

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Украинец продолжает восстанавливаться после травмы

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч Кубка лиги против Болтона

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 сентября, состоится матч Кубка английской лиги, в котором "Арсенал" примет "Болтон".

Матч начнется в 21:45.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Не так давно главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что украинец будет отсутствовать еще "несколько недель" из-за травмы икроножной мышцы.

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Отметим, что Зинченко пропустил два последних матча "Арсенала" в АПЛ и один в Лиге чемпионов. В этом сезоне он провел всего лишь 2 игры, отыграв в общей сложности 79 минут.

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Арсенал (Лондон) Болтон Александр Зинченко
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