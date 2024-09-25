Довбик вошел в символическую сборную 5-го тура Серии А

Итальянская Серия А представила символическую сборную по итогам 5-го тура.

Попал в нее и украинский форвард "Ромы", Артем Довбик, который забил гол в матче с "Удинезе" (3:0).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Интересно, что украинец – единственный игрок римской команды, который попал в символическую сборную по итогам 5-го тура.