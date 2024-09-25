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Довбик вошел в символическую сборную 5-го тура Серии А

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Признание для украинца

Довбик вошел в символическую сборную 5-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская Серия А представила символическую сборную по итогам 5-го тура.

Попал в нее и украинский форвард "Ромы", Артем Довбик, который забил гол в матче с "Удинезе" (3:0).

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Интересно, что украинец – единственный игрок римской команды, который попал в символическую сборную по итогам 5-го тура.

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Артем Довбик Рома
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