Марсель Де Дзерби интересуется Мудриком

Французский " Марсель " рассматривает вариант с подписанием украинского вингера Михаила Мудрика, сообщает Team Talk.

В таком трансфере лично заинтересован наставник французов Роберто Де Дзерби, который работал с Михаилом в "Шахтере" и хорошо знает качества игрока.

Впрочем, издание также пишет о том, что пока что дальнейшая судьба украинца в "Челси" покрыта туманом. Дело в том, что некоторые источники писали о том, что в клубе верят в игрока и не собираются продавать его как минимум до конца сезона.

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Также была информация, что если Михаил так и не будет получать игровое время, его могут отдать зимой хотя бы в аренду.

В любом случае, издание пишет о том, что "Марсель" продолжает внимательно отслеживать ситуацию с Мудриком.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний украинец провел за "Челси" во всех турнирах пять матчей и отметился одним ассистом.