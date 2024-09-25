17-летний украинский защитник не прошел просмотр в Жироне U-19

17-летний украинский центральный защитник Евгений Рябоконь не сумел пройти просмотр в " Жироне ".

Украинец две недели тренировался с командой U-19, которая ищет усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА, но не смог убедить тренерский штаб.

Рябоконь является воспитанником ковалевского "Колоса". После начала войны выступал за чешский клуб "Словацко". Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал.

Также напомним, что в составе юношеской команды "Жироны" уже выступает украинец - бывший игрок "Динамо", "Руха" Дмитрий Мельниченко.