Мудрику и еще двум игрокам Челси поставили ультиматум, – TBR
Игрокам придется бороться за свое будущее в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и Кристофер Нкунку не оправдали ожиданий после больших денежных переходов. "Синие" готовы к продаже, если не увидят изменений и пока дают возможность проявить себя.
Согласно отчету TBR, футболисты положительно отреагировали на ультиматум клуба и готовы бороться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж". Как сообщается, придется выяснить, смогут ли они завоевать доверие Энцо Марески или придется довольствоваться игровыми минутами в неважных матчах.
23-летний Мудрик провел в этом сезоне за "Челси" четыре поединка во всех турнирах и оформил один ассист.
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Источник:TBR Football
Опубликовал: Александр Симченко
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kalan-86 (Анкара)
26.09.2024 в 04:34
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