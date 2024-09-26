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Мудрику и еще двум игрокам Челси поставили ультиматум, – TBR

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Игрокам придется бороться за свое будущее в клубе

Мудрику и еще двум игрокам Челси поставили ультиматум, – TBR

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и Кристофер Нкунку не оправдали ожиданий после больших денежных переходов. "Синие" готовы к продаже, если не увидят изменений и пока дают возможность проявить себя.

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Согласно отчету TBR, футболисты положительно отреагировали на ультиматум клуба и готовы бороться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж". Как сообщается, придется выяснить, смогут ли они завоевать доверие Энцо Марески или придется довольствоваться игровыми минутами в неважных матчах.

23-летний Мудрик провел в этом сезоне за "Челси" четыре поединка во всех турнирах и оформил один ассист.

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Челси (Лондон) Кристофер Нкунку Михаил Мудрик Нони Мадуэке
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
26.09.2024 в 04:34
Здорово Шахтер подставил Мудрика. Хотя, наверно и хорошо, что Арсенал не влез с ним в денежную пропасть.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
26.09.2024 в 04:34
Здорово Шахтер подставил Мудрика. Хотя, наверно и хорошо, что Арсенал не влез с ним в денежную пропасть.
Ответить
0
0

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