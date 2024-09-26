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Украинский голкипер продлил контракт с Хайдуком

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Им интересовался "Манчестер Сити"

Украинский голкипер продлил контракт с Хайдуком

Фото: hajduk.hr

Новина українською

Голкипер сборной Украины U-19 и "Хайдука" Давид Фесюк продлил контракт с хорватским клубом.

Новое соглашение 19-летнего украинца рассчитано до лета 2026 года.

"Я счастлив, для меня это серьезный шаг. Чувствую только гордость и счастье, что я могу продлить контракт с таким большим клубом. Я с нетерпением жду новых вызовов", - сказал Фесюк.

Давид присоединился к хорватскому клубу в 2021 года. Он выступал за юношеские команды "Хайдука", а также один матч провел за главную команду в товарищеской игре.

Вторую часть минувшего сезона он находился в аренде в клубе "Кроатия", за которую не сыграл ни одного поединка.

В марте 2024 года была информация, что скауты "Манчестер Сити" просматривали Фесюка.

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Источник:
hajduk.hr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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