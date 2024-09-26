Романо: По Мудрику летом было конкретное предложение из Германии, но в Челси верят в его потенциал

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказал свое мнение о положении украинского вингера Михаила Мудрика в " Челси ", а также заявил, что игроком летом интересовались в Германии.

"Если бы "Челси" хотел продать Мудрика прошлым летом, у них была возможность сделать это, потому что к ним поступали предложения из Германии. Была конкретная возможность. "Челси" не хотел начинать переговоры о продаже Мудрика в летнее трансферное окно, поэтому они продолжают доверять ему и верить в его потенциал.

Конечно, он должен проявить себя, но "Челси" хочет видеть развитие в том, что они делают вместе с игроком. Летом Мудрик сменил своих агентов, но это не было сделано для того, чтобы гарантировать трансфер в 2024 году, потому что он полностью сосредоточен на "Челси". Теперь его выступления будут действительно важны, чтобы понять, что будет дальше", – отметил Романо.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 23-летний Мудрик провел в этом сезоне за "Челси" четыре поединка во всех турнирах и оформил один ассист.