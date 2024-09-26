Йовичевич возглавил болгарский Лудогорец
Будет вести команду к очередному чемпионству
ludogorets.com
50-летний хорватский тренер Игор Йовичевич, который хорошо известен в Украине по работе с с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером", возглавил болгарский "Лудогорец".
В "Лудогорце" хорватский тренер будет работать со своей командой - украинцами Андреем Ганасом и Юрием Беньо, а также испанцами Хавьером Лобо и Антонио Аданом, которые входили в его штаб в "Днепре-1" и "Шахтере".
Захарий Сираков, который временно возглавлял болгарский коллектив, вернулся к работе с дублем.
"Для меня большая честь тренировать такую команду, как "Лудогорец". Я надеюсь достичь своих высоких целей с этой великой командой, обладающей огромным потенциалом", - таков был первый комментарий Йовичевича.
Напомним, что после ухода из "Шахтера" Йовичевич год проработал с саудовским "Аль-Раедом", который покинул в июле этого года.
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"Лудогорец" - действующий чемпион Болгарии и лидирует в текущем чемпионате Болгарии, деля 1-2 место с "Левски", но имея игру в запасе.
Вчера команда в стартовом туре основного раунда Лиги Европы дома проиграла "Славии" 0:2.
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