Йовичевич возглавил болгарский Лудогорец

50-летний хорватский тренер Игор Йовичевич, который хорошо известен в Украине по работе с с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером", возглавил болгарский "Лудогорец".

Читайте также Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда

В "Лудогорце" хорватский тренер будет работать со своей командой - украинцами Андреем Ганасом и Юрием Беньо, а также испанцами Хавьером Лобо и Антонио Аданом, которые входили в его штаб в "Днепре-1" и "Шахтере".

Захарий Сираков, который временно возглавлял болгарский коллектив, вернулся к работе с дублем.

"Для меня большая честь тренировать такую команду, как "Лудогорец". Я надеюсь достичь своих высоких целей с этой великой командой, обладающей огромным потенциалом", - таков был первый комментарий Йовичевича.

Напомним, что после ухода из "Шахтера" Йовичевич год проработал с саудовским "Аль-Раедом", который покинул в июле этого года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Лудогорец" - действующий чемпион Болгарии и лидирует в текущем чемпионате Болгарии, деля 1-2 место с "Левски", но имея игру в запасе.

Вчера команда в стартовом туре основного раунда Лиги Европы дома проиграла "Славии" 0:2.