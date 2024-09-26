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Йовичевич возглавил болгарский Лудогорец

Наши за границей
Обновлено

Будет вести команду к очередному чемпионству

Йовичевич возглавил болгарский Лудогорец

ludogorets.com

Новина українською

50-летний хорватский тренер Игор Йовичевич, который хорошо известен в Украине по работе с с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером", возглавил болгарский "Лудогорец".

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В "Лудогорце" хорватский тренер будет работать со своей командой - украинцами Андреем Ганасом и Юрием Беньо, а также испанцами Хавьером Лобо и Антонио Аданом, которые входили в его штаб в "Днепре-1" и "Шахтере".

Захарий Сираков, который временно возглавлял болгарский коллектив, вернулся к работе с дублем.

"Для меня большая честь тренировать такую команду, как "Лудогорец". Я надеюсь достичь своих высоких целей с этой великой командой, обладающей огромным потенциалом", - таков был первый комментарий Йовичевича.

Напомним, что после ухода из "Шахтера" Йовичевич год проработал с саудовским "Аль-Раедом", который покинул в июле этого года.

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"Лудогорец" - действующий чемпион Болгарии и лидирует в текущем чемпионате Болгарии, деля 1-2 место с "Левски", но имея игру в запасе.

Вчера команда в стартовом туре основного раунда Лиги Европы дома проиграла "Славии" 0:2.

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Источник:
ФК Лудогорец
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 19:44
Классный тренер, удачи.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 19:44
Классный тренер, удачи.
Ответить
0
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