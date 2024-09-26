Довбик выйдет в старте Ромы на матч Лиги Европы против Атлетика
Матч с громкой вывеской в Лиге конференций
Фото: asroma.com
Сегодня, 26 сентября состоятся матчи 1-го тура основного раунда
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский форвард римлян Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? Ecco la nostra formazione per #RomaAthletic ????#ASRoma #UEL pic.twitter.com/yQ14tvXXEt— AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2024
????⚪ ???????? ???????????????????????????? ???? @OfficialASRoma— Athletic Club (@AthleticClub) September 26, 2024
¡Esta es la alineación de los leones para nuestro estreno en @EuropaLeague! ????????#RomaAthletic #UniqueInTheWorld ???? pic.twitter.com/pm84R41kHI
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