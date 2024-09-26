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Довбик выйдет в старте Ромы на матч Лиги Европы против Атлетика

Наши за границей

Матч с громкой вывеской в Лиге конференций

Довбик выйдет в старте Ромы на матч Лиги Европы против Атлетика

Фото: asroma.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 сентября состоятся матчи 1-го тура основного раунда Лиги Європи, в одном из которых "Рома" примет "Атлетик".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 21:18
Знову Черниш мимо тазика... Яка Ліга конференцій ???
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 21:18
Знову Черниш мимо тазика... Яка Ліга конференцій ???
Ответить
0
0

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