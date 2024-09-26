Шон Дайч подтвердил возвращение Миколенко и порассуждал о своем возможном увольнении

Главный тренер " Эвертона " Шон Дайч подтвердил возвращение в строй украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко, а также порассуждал на тему своего возможного увольнения.

"Конечно, та ситуация в таблице, которая есть у нас, должна измениться. Травмированные? Рад, что полностью здоров Виталий Миколенко, это позитив. Однако Коулмэн, Бройя и Чермити играть не готовы.

Постепенно все возвращаются, ситуация лучше, чем была неделю назад.

У новых владельцев есть мнение по поводу того, как клуб должен развиваться дальше. И пока я не узнаю это мнение, все остается прежним. Я продолжаю работать, тренерский штаб и игроки продолжают работать", – сказал Дайч.