Шон Дайч подтвердил возвращение Миколенко и порассуждал о своем возможном увольнении
Миколенко вернулся, но у Эвертона все не очень хорошо
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Главный тренер "
"Конечно, та ситуация в таблице, которая есть у нас, должна измениться. Травмированные? Рад, что полностью здоров Виталий Миколенко, это позитив. Однако Коулмэн, Бройя и Чермити играть не готовы.
Постепенно все возвращаются, ситуация лучше, чем была неделю назад.
У новых владельцев есть мнение по поводу того, как клуб должен развиваться дальше. И пока я не узнаю это мнение, все остается прежним. Я продолжаю работать, тренерский штаб и игроки продолжают работать", – сказал Дайч.
Напомним, что "Эвертон" идет на предпоследнем месте в АПЛ, имея в активе 1 очко после 5 матчей.
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