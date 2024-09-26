В своем стиле. Довбик открыл счет в матче Рома - Атлетик. ВИДЕО
+1 для украинца
asroma.com
"Рома" в рамках 1-го тура основного раунда Лиги Европы принимает "Атлетик".
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет на 32-й минуте, четко замкнув навес Анхелиньо с левого фланга, с отскоком от газона, оторвавшись перед этим от защитника. 1:0 для римлян.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.09.2024 в 22:51
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