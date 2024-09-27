Довбик: С каждым матчем я становлюсь все лучше и лучше

Нападающий "Ромы" Артем Довбик прокомментировал ничью против "Атлетика" Бильбао (1:1), в котором он забил гол.

– Поздравляю с голом в третьем матче подряд. Есть ли разочарование от пропущенного мяча в конце матча?

– Очевидно, что разочарование есть. В результате мы получили не то, чего хотели, но мы будем продолжать в том же духе.

– У вас выдался немного тяжелый старт в "Роме", но вы растете, да?

– На самом деле сначала немного была адаптация. Когда вы приезжаете в новую команду, вам нужно время, чтобы найти свое место на поле. Я адаптируюсь к новому тренеру и с каждым матчем становлюсь все лучше и лучше, - приводит слова Довбика Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport.