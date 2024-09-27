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Бывший игрок Челси вынес жесткий вердикт Мудрику: Его время вышло

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Глен Джонсон считает, что украинец не подходит для игры в АПЛ

Бывший игрок Челси вынес жесткий вердикт Мудрику: Его время вышло

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон поделился своим мнением о вингере лондонцев Михаиле Мудрике.

"Мы видели проблески его таланта и были моменты, когда он выглядел безудержным, но это происходило нечасто. Сейчас мне не кажется, что он подходит для того, чтобы играть в АПЛ, если бы было иначе – мы бы уже это увидели.

Возможно, его время вышло. Я раньше поддерживал его, но тренеры не просто так не верят в него. Когда он получал игровое время, мы не видели достаточной производительности.

"Челси" купил его за огромные деньги, так что придется либо оставить его, либо понести большие убытки", - считает Джонсон.

В этом сезоне Мудрик принял участие в пяти матчах синих во всех турнирах и отдал два ассиста.

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Источник:
Betfred
Опубликовал: Алина Ерофеева
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