Бывший игрок Челси вынес жесткий вердикт Мудрику: Его время вышло
Глен Джонсон считает, что украинец не подходит для игры в АПЛ
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Бывший защитник "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон поделился своим мнением о вингере лондонцев Михаиле Мудрике.
"Мы видели проблески его таланта и были моменты, когда он выглядел безудержным, но это происходило нечасто. Сейчас мне не кажется, что он подходит для того, чтобы играть в АПЛ, если бы было иначе – мы бы уже это увидели.
Возможно, его время вышло. Я раньше поддерживал его, но тренеры не просто так не верят в него. Когда он получал игровое время, мы не видели достаточной производительности.
"Челси" купил его за огромные деньги, так что придется либо оставить его, либо понести большие убытки", - считает Джонсон.
В этом сезоне Мудрик принял участие в пяти матчах синих во всех турнирах и отдал два ассиста.
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