Мудрик рассматривает вариант ухода из Челси - Источник

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик планирует покинуть лондонский клуб, чтобы реанимировать свою карьеру, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство лондонцев готово отпустить украинца в зимнее трансферное окно. Подписание Джейдона Санчо привело к ограничению игрового времени для игрока сборной Украины, поскольку бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" занял место в стартовом составе.

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Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро. Он подписал контракт до 30 июня 2031 года.

В этом сезоне 23-летний Мудрик принял участие в пяти матчах синих во всех турнирах и отметился двумя ассистами.