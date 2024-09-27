Мудрик рассматривает вариант ухода из Челси - Источник
Украинец хочет получать больше игрового времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик планирует покинуть лондонский клуб, чтобы реанимировать свою карьеру, сообщает Football Insider.
По информации источника, руководство лондонцев готово отпустить украинца в зимнее трансферное окно. Подписание Джейдона Санчо привело к ограничению игрового времени для игрока сборной Украины, поскольку бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" занял место в стартовом составе.
Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро. Он подписал контракт до 30 июня 2031 года.
В этом сезоне 23-летний Мудрик принял участие в пяти матчах синих во всех турнирах и отметился двумя ассистами.
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