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Мудрик рассматривает вариант ухода из Челси - Источник

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Украинец хочет получать больше игрового времени

Мудрик рассматривает вариант ухода из Челси - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик планирует покинуть лондонский клуб, чтобы реанимировать свою карьеру, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство лондонцев готово отпустить украинца в зимнее трансферное окно. Подписание Джейдона Санчо привело к ограничению игрового времени для игрока сборной Украины, поскольку бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" занял место в стартовом составе.

Читайте такжеБывший игрок Челси вынес жесткий вердикт Мудрику: Его время вышло

Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро. Он подписал контракт до 30 июня 2031 года.

В этом сезоне 23-летний Мудрик принял участие в пяти матчах синих во всех турнирах и отметился двумя ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 15:25
Тёлку тоже с собой заберешь??
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 15:25
Тёлку тоже с собой заберешь??
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.09.2024 в 14:45
Берестин вже чекає на повернення блудного сина ))
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