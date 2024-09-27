Довбик здесь, Рома - не очень. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Рома - Атлетик

В четверг "Рома" провела первый матч основного раунда Лиги Европы в сезоне 2024/25, не сумев переиграть дома "Атлетик" Бильбао. На 32-ой минуте Артем Довбик открыл счет, забив в третьем матче подряд во всех турнирах и впервые в карьере в этом турнире, но на 85-ой Айтор Паредес сравнял. После матча итальянские СМИ хвалили украинца, но не его команду.

Прежде всего, следует отметить, что матч "Ромы" вовсе не был главной новостью для итальянской прессы сегодня утром. Три крупнейшие газеты страны главным заголовком и главной фотографией дали проблемы "Интера" или "Ювентуса". И это при том, что они не играли с воскресенья и будут играть лишь в субботу. Но и "волкам" нашлось место на главной странице.

Причем и в Gazzetta Dello Sport, и в Corriere Dello Sport, и в Tuttosport заголовок о "Роме" начинался с имени украинского форварда. "Довбик здесь, "Рома" - не очень", - заявило первое издание. "Она убежала с голом украинца, но "Атлетик" поймал ее". "Довбика недостаточно: "Рома" замедлилась" - заявило второе. "Довбик-гол, но этого недостаточно для Юрича, ничья и свист болельщиков", - слова третьего.

В Corriere Dello Sport вспомнили о временах Жозе Моуриньо, когда "Рома" строила результат с 20-ю минутами красивого футбола, а затем отбивалась. Но на этот раз отбиться не получилось. "Рома" ввела себя в заблуждение голом Довбика". Что же касается игроков, то "Коне, Анхелиньо, Дибала, Бальданци, Ндика и, конечно, Довбик, автор идеального движения и идеального прыжка, отыграли очень хорошо".

"Рома" - окей, но Довбик - большое имя", - говорится в статье Себастьяно Вернаццы на Gazzetta Dello Sport. "Ничья "Ромы" против пятой команды Примеры может быть нормальным результатом. Она потеряла победу, поскольку Бильбао выпустил Нико Уильямса, "близнеца" Ламина Ямаля в сборной Испании, и потому что Иван Юрич заменил Довбика. Без украинца "Рома" была отброшена назад и пропустила".

"Сравнение Довбика с Эдином Джеко немедленное, почти натуральное, " - считает Вернацца. "Та же физическая структура, хотя босниец на четыре сантиметра выше, тот же инстинкт к голу, хотя Довбик - более типичная "девятка", менее атакующий плеймейкер, чем Джеко. Форвард-башня, когда он мобилен, когда не ждет мяча, упрощает игру. Ты ищешь его на "втором этаже" и что-то происходит - удар головой, скидка, гол".

"Гол Довбика против "Атлетика" был примером. В конце горизонтального движения справа налево Анхелиньо идеально навесил, а Довбик очень хорошо, вовремя, прокрался между защитниками соперника. И гол был ясен за несколько секунд до него, когда форвард произвел выверенное подключение и рассчитал траекторию ассиста".

"Гол центрфорварда-мастера: зоны, своей роли, механизмов. И этот мастер известен с предыдущего сезона 24-мя голами за "Жирону" в Примере. "Рома" может стать его трамплином к славе. Довбик - не швабра, как в Риме любят называть высоких людей. У него хорошая нога. Против "Удинезе" в голе из офсайда он технично подсек над вратарем. Также пробовал это вчера, также из офсайда, и на этот раз неточно".

"Олимпико" остается храмом короля подсечек, Франческо Тотти. Нет никакого сходства между ними, но наличие в репертуаре Довбика подсечки - хороший знак. У Довбика есть все для того, чтобы заставить забыть о Ромелу Лукаку и войти в сагу великих центрфорвардов "Ромы" - от Пруццо к Феллеру, от Бальбо к Дельвеккио, от Батистуты к Джеко".

В других СМИ заявляли, что он в ритме, что настоящий бомбардир, машина, шип в глазу защитников соперников, что уже полностью высвободился и не собирается останавливаться. Говорили о смене частоты и эффекте Доплера. Также отмечали его хорошее движение в целом в матче, борьбу, тяжелую работу, прием длинных передач и сохранение мяча.

"Паредес и Вивиан держали его плотно, но настоящий форвард знает, как дождаться своего момента" (Leggo). "Он летит на крыльях энтузиазма и вцепляется когтями в мяч, посланный Анхелиньо" (Romanews). "Он забивает как настоящий форвард, вначале - с движением, затем - с исполнением. Он начинает находить себя в роли чистого форварда, которых в Европе можно пересчитать на пальцах одной руки" (Eurosport).

"У него есть мощь, голова и нюх на голы. Немногие команды располагают таким стабильным форвардом, и в игре, и в голах. Великолепный форвард, который может решать судьбу матчей. Его замена на 81-ой минуте лишила "Рому" возможности держать мяч впереди. Как и против "Дженоа" в последнем матче Даниэле Де Росси, когда соперник также сравнял счет после этой замены" (Tuttomercatoweb).

Что касается оценок за матч, то Gazzetta Dello Sport выставил ему "6.5" - лучшую вместе с еще несколькими игроками команды, Corriere Dello Sport - единолично лучшую "7". Большинство других также выставили "7", обычно - еще с одним-двумя игроками в команде. Кое-где была даже "7.5".