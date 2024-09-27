В том числе и Мудрика. Тренер Челси расхвалил игроков, которые на неделе вынесли Барроу в Кубке Лиги
На выходных в рамках АПЛ Челси сыграет с Брайтоном
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Главный тренер "
"Матч в Кубке лиге добавил мне проблем с выбором состава. Они все сыграли хорошо. Это очень важно, так и нужно продолжать. Игроки конкурируют, это нужно поддерживать.
Миша (Мудрик) сыграл хорошо, Бадиашиль сыграл хорошо, Нету сыграл хорошо. Казадеи тоже провел фантастический матч. Теперь важно продолжать победную серию в АПЛ, хочется взять три очка на своем поле", – сказал Мареска.
Напомним, что матч "Челси" - "Брайтон" состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 17:00.
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