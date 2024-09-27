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В том числе и Мудрика. Тренер Челси расхвалил игроков, которые на неделе вынесли Барроу в Кубке Лиги

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На выходных в рамках АПЛ Челси сыграет с Брайтоном

В том числе и Мудрика. Тренер Челси расхвалил игроков, которые на неделе вынесли Барроу в Кубке Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска перед матчем АПЛ с "Брайтоном" похвалил игркоов, которые на неделе разгромили 5:0 "Барроу" в Кубке Лиги.

"Матч в Кубке лиге добавил мне проблем с выбором состава. Они все сыграли хорошо. Это очень важно, так и нужно продолжать. Игроки конкурируют, это нужно поддерживать.

Миша (Мудрик) сыграл хорошо, Бадиашиль сыграл хорошо, Нету сыграл хорошо. Казадеи тоже провел фантастический матч. Теперь важно продолжать победную серию в АПЛ, хочется взять три очка на своем поле", – сказал Мареска.

Напомним, что матч "Челси" - "Брайтон" состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 17:00.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 17:56
Ну победили то и всех похвалил, новость то в чем? Ситуация как была в ауте для Мудрика так и остается.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 17:56
Ну победили то и всех похвалил, новость то в чем? Ситуация как была в ауте для Мудрика так и остается.
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