В том числе и Мудрика. Тренер Челси расхвалил игроков, которые на неделе вынесли Барроу в Кубке Лиги

Главный тренер " Челси " Энцо Мареска перед матчем АПЛ с "Брайтоном" похвалил игркоов, которые на неделе разгромили 5:0 "Барроу" в Кубке Лиги.

"Матч в Кубке лиге добавил мне проблем с выбором состава. Они все сыграли хорошо. Это очень важно, так и нужно продолжать. Игроки конкурируют, это нужно поддерживать.

Миша (Мудрик) сыграл хорошо, Бадиашиль сыграл хорошо, Нету сыграл хорошо. Казадеи тоже провел фантастический матч. Теперь важно продолжать победную серию в АПЛ, хочется взять три очка на своем поле", – сказал Мареска.