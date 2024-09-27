Денис Васин: Когда играл в Беларуси - как вернулся в СССР, все, как в черно-белых фильмах

Экс-форвард "Черноморца", "Карпат", "Кривбасса", "Ворсклы" и других команд Денис Васин вспомнил свой период карьеры в Беларуси, где он некоторое время еще до полномасштабного вторжения выступал за "Белшину".

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— Как появился вариант с Беларусью?

— В "Белшину" я перешел по рекомендации одного человека. Сейчас уже и не вспомню, кто точно это был.

— В белорусском футболе много скандалов с договорными матчами. Что-то слышали об этом?

— Нет, нет. Может тогда еще не было этого, или я был молод, амбициозен и не замечал этого. Думаю, моя команда этим не занималась… Уровень футбола, конечно, мне очень не понравился — поля, судьи, уровень жизни. Вернулся в СССР, все, как в черно-белых фильмах, так я и вернулся в ту жизнь. Можно сказать, что там я был два-три месяца в депрессии.

Я вообще, когда приехал, мы три дня не тренировались, потому что там снега было метр двадцать, просто негде было заниматься. Я жил в гостинице, а они там назывались "Юность", "Юпитер" и т. д. Все советское.

— Что для вас еще было удивительным в Беларуси после Украины?

— Я такой человек, который любит шутить, улыбаться, как-то я познакомился с девушками в торговом центре. Это было единственное место, куда можно было пойти купить продуктов и просто посидеть, например, пиццу съесть. Познакомился с девушками и начал шутить что-то про их президента Лукашенко. Они сказали: "Нельзя так, ты что, про него шутить вообще нельзя". Для меня это было непривычно, потому что у нас все программы заточены на этом, чтобы смеяться над политиками. А они такие испуганные были. Мы сидели за столом какой-то пиццерии, а они вели себя так, будто за нами следил кто-то. Меня тогда это удивило.