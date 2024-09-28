На Мудрика появился претендент в Ла Лиге

"Барселона" рассматривает кандидатуру украинского вингера "Челси". Каталонцы изучают вариант аренды. Полноценный трансфер "сине-гранатовые" оформить не смогут из-за высокой трансферной цены хавбека.

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В прошлом сезоне 23-летний Мудрик сыграл в 41 матче за "синих" во всех турнирах, забил семь голов и отдал два ассиста. В текущей кампании Михаил провел 5 игр, отличившись двумя ассистами.

В СМИ сообщалось, что футболист хочет продолжить свое развитие и усовершенствование, и ради этого готов сменить клубную прописку, чтобы получать игровое время.