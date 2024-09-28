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Крапивцов и Челси обсуждают детали контракта, – источник

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Украинский вратарь оказался в шаге от перехода

Крапивцов и Челси обсуждают детали контракта, – источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Как стало известно Футбол 24, голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов успешно прошел просмотр в "Челси".

19-летний вратарь сумел зарекомендовать себя в лондонском клубе и стороны уже перешли к согласованию условий сотрудничества. Если согласия удастся достичь, украинец станет одним из голкиперов молодежной команды "синих".

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Воспитанник "Днепра" в прошлом сезоне выступал за юношескую команду СК "Днепр-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. Ранее интерес к голкиперу приписывали неназванному клубу из Экстраклясы, немецкому "Вердеру" и английскому "Саутгемптону", "Сандерленду" и "Халл Сити".

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Челси (Лондон) Владислав Крапивцов
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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