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Беллингем – об ответном матче с МанСити в ¼ ЛЧ 2023/24: Лунин был героем того дня

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Полузащитник вспомнил прошлый триумфальный евросезон

Беллингем – об ответном матче с МанСити в ¼ ЛЧ 2023/24: Лунин был героем того дня

фото из соцсетей

Джуд Беллингем хорошо запомнил противостояние с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

"Даже после того, как мы не забили первый пенальти в матче с "Сити", я все равно не думал, что мы вылетим. Лунин был героем того дня”, – сказал Беллингем.

Читайте такжеЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

В первом матче в Мадриде команды расписали ничью (3:3). В Англии клубы в основное время сыграли 1:1, а в серии пенальти Андрей Лунин отразил две попытки "горожан". Также в этой дуэли украинец оформил 13 сейвов.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Джуд Беллингем
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Симченко
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