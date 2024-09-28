Беллингем – об ответном матче с МанСити в ¼ ЛЧ 2023/24: Лунин был героем того дня
Полузащитник вспомнил прошлый триумфальный евросезон
фото из соцсетей
Джуд Беллингем хорошо запомнил противостояние с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
"Даже после того, как мы не забили первый пенальти в матче с "Сити", я все равно не думал, что мы вылетим. Лунин был героем того дня”, – сказал Беллингем.
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В первом матче в Мадриде команды расписали ничью (3:3). В Англии клубы в основное время сыграли 1:1, а в серии пенальти Андрей Лунин отразил две попытки "горожан". Также в этой дуэли украинец оформил 13 сейвов.
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Источник:Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Симченко
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