Стало известно, кто был инициатором покупки Мудрика в Челси

Михаила Мудрика в "Челси" захотел американский бизнесмен иранского происхождения Бехдад Эгбали, а не Тодд Боэли, сообщает talkSPORT.

По информации источника, приглашение Мудрика в "Челси" было идеей 48-летнего американского бизнесмена иранского происхождения Бехдада Эгбали, а не Боэли. Отмечается, что Бехдад Эгбали является совладельцем "Челси".

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Добавим, что у Боэли и Эгбали существует небольшой конфликт на почве неудачных выступлений команды после приобретения клуба в 2022 году.

Напомним, Мудрик перешел к "пенсионерам" в январе 2023 года за 70 миллионов евро. За этот период у "Челси" украинский вингер отыграл 63 матча, отличившись 7 голами и 6 результативными передачами.