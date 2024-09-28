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Еще один украинец засияет в Английском футболе

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На этот раз, голкипер Крапивцов

Еще один украинец засияет в Английском футболе

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский голкипер, 19-летний Владислав Крапивцов, станет игроком "Челси".

По имеющейся информации, недавно Крапивцов прошел пересмотр в "Челси". Отмечается, что обе стороны уже приступили к процессу согласования условий контракта. Добавим, что украинец будет играть за молодежную команду "Челси".

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Напомним, что Крапивцов является питомцем "Днепра-1". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду "Днепра-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

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Источник:
Футбол24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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