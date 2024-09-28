Еще один украинец засияет в Английском футболе

Украинский голкипер, 19-летний Владислав Крапивцов, станет игроком "Челси".

По имеющейся информации, недавно Крапивцов прошел пересмотр в "Челси". Отмечается, что обе стороны уже приступили к процессу согласования условий контракта. Добавим, что украинец будет играть за молодежную команду "Челси".

Напомним, что Крапивцов является питомцем "Днепра-1". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду "Днепра-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.