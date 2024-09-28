Еще один украинец засияет в Английском футболе
На этот раз, голкипер Крапивцов
Фото: Instagram
Украинский голкипер, 19-летний Владислав Крапивцов, станет игроком "Челси".
По имеющейся информации, недавно Крапивцов прошел пересмотр в "Челси". Отмечается, что обе стороны уже приступили к процессу согласования условий контракта. Добавим, что украинец будет играть за молодежную команду "Челси".
Читайте такжеЦыганык: Гаджиев и Крапивцов нарушили закон - выехали со сборной U-19 за границу и не вернулись в Украину
Напомним, что Крапивцов является питомцем "Днепра-1". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду "Днепра-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Магучих показала, как обычно ходит пить кофе. Видео
- Шахтер теряет очки в таблице, а Гвардиола – на сезон лидера Ман Сити. Главные новости за 27 сентября
- Мудрику и еще двум игрокам Челси поставили ультиматум, – TBR
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн