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Миколенко вернулся после травмы: выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ

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В соперниках – оппонент в борьбе за выживание

Миколенко вернулся после травмы: выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках шестого тура АПЛ "Эвертон" сыграет с "Кристал Пэлас". В стартовом составе "ирисок" выйдет Виталий Миколенко.

Он сыграет впервые с 14 сентября. Тогда Миколенко травмировался в матче против "Астон Виллы" и был заменен в первом тайме. После этого Виталий пропустил два матча.

Перед этим туром "Эвертон" занимал 19 место в АПЛ, а "Кристал Пэлас" – 16. У команд одно и три очка соответственно.

Встреча стартует в 17:00.

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