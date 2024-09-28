Миколенко вернулся после травмы: выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ
В соперниках – оппонент в борьбе за выживание
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках шестого тура АПЛ "Эвертон" сыграет с "Кристал Пэлас". В стартовом составе "ирисок" выйдет Виталий Миколенко.
Today's Toffees to face @CPFC! ???? #EVECRY pic.twitter.com/qiseM3DB6t— Everton (@Everton) September 28, 2024
Он сыграет впервые с 14 сентября. Тогда Миколенко травмировался в матче против "Астон Виллы" и был заменен в первом тайме. После этого Виталий пропустил два матча.
Перед этим туром "Эвертон" занимал 19 место в АПЛ, а "Кристал Пэлас" – 16. У команд одно и три очка соответственно.
Встреча стартует в 17:00.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, кто был инициатором покупки Мудрика в Челси
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Шахтер теряет очки в таблице, а Гвардиола – на сезон лидера Ман Сити. Главные новости за 27 сентября
- Итальянские СМИ – об игре Довбика: Снайпер, сделал покер. Артем вернулся, но впереди длинный путь
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн