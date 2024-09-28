  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмолюк и Мудрик начнут матчи АПЛ со скамейки для запасных. Зинченко – до сих пор вне заявки
В тренде

Ярмолюк и Мудрик начнут матчи АПЛ со скамейки для запасных. Зинченко – до сих пор вне заявки

Наши за границей
Обновлено

Украинское время на Туманном Альбионе

Ярмолюк и Мудрик начнут матчи АПЛ со скамейки для запасных. Зинченко – до сих пор вне заявки

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В часовой слот 17:00 шестого тура АПЛ сыграют сразу четыре команды украинцев. Виталий Миколенко выйдет в старте "Эвертона", а вот другие такой привилегии не получили.

Михаил Мудрик начнет матч “Челси” против “Брайтона” на скамье для запасных. Аналогично и Егор Ярмолюк – он не попал в старт “Брентфорда” на поединок с “Вест Хэмом”.

В то же время Александр Зинченко оказался вне заявки "Арсенала" на матч с "Лестером". Это было известно заранее, потому что украинец продолжает восстанавливаться от травмы. Он пропустил четыре последних матча лондонцев.

За ходом событий поединков следите в текстовом матч-центре UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Русин в шестой раз подряд не выйдет в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа
yellow-arrow
Четвертая победа подряд? Челси - Брайтон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Возвращение Миколенко. Эвертон - Кристал Пэлас. Текстовая трансляция матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости