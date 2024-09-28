Ярмолюк и Мудрик начнут матчи АПЛ со скамейки для запасных. Зинченко – до сих пор вне заявки

В часовой слот 17:00 шестого тура АПЛ сыграют сразу четыре команды украинцев. Виталий Миколенко выйдет в старте "Эвертона", а вот другие такой привилегии не получили.

Михаил Мудрик начнет матч “Челси” против “Брайтона” на скамье для запасных. Аналогично и Егор Ярмолюк – он не попал в старт “Брентфорда” на поединок с “Вест Хэмом”.

В то же время Александр Зинченко оказался вне заявки "Арсенала" на матч с "Лестером". Это было известно заранее, потому что украинец продолжает восстанавливаться от травмы. Он пропустил четыре последних матча лондонцев.

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