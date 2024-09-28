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Русин в шестой раз подряд не выйдет в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа

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Полностью потерял место в старте

Русин в шестой раз подряд не выйдет в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Уотфорд" и "Сандерленд" сыграют в рамках седьмого тура Чемпионшипа. Назарий Русин не попал в стартовый состав "черных кошек".

В предыдущих пяти турах он ни разу не выходил в основу. Однако четырежды появлялся со скамейки для запасных. На его счету ни одного голевого действия и одна желтая карточка.

Перед текущим туром “Сандерленд” шел на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидер "Вест Бромвич" только что проиграл, поэтому команда Русина имеет шанс выйти в лидеры соревнования. “Уотфорд” же идет на девятом месте.

Матч начнется в 17:00.

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Сандерленд Уотфорд Назарий Русин
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