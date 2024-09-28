Русин в шестой раз подряд не выйдет в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа
Полностью потерял место в старте
Getty Images / Global Images Ukraine
"Уотфорд" и "Сандерленд" сыграют в рамках седьмого тура Чемпионшипа. Назарий Русин не попал в стартовый состав "черных кошек".
В предыдущих пяти турах он ни разу не выходил в основу. Однако четырежды появлялся со скамейки для запасных. На его счету ни одного голевого действия и одна желтая карточка.
Перед текущим туром “Сандерленд” шел на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидер "Вест Бромвич" только что проиграл, поэтому команда Русина имеет шанс выйти в лидеры соревнования. “Уотфорд” же идет на девятом месте.
Матч начнется в 17:00.
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