Русин в шестой раз подряд не выйдет в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа

"Уотфорд" и "Сандерленд" сыграют в рамках седьмого тура Чемпионшипа. Назарий Русин не попал в стартовый состав "черных кошек".

В предыдущих пяти турах он ни разу не выходил в основу. Однако четырежды появлялся со скамейки для запасных. На его счету ни одного голевого действия и одна желтая карточка.

Перед текущим туром “Сандерленд” шел на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Лидер "Вест Бромвич" только что проиграл, поэтому команда Русина имеет шанс выйти в лидеры соревнования. “Уотфорд” же идет на девятом месте.

Матч начнется в 17:00.