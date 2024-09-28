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Вездесущий Миколенко, 96% точных пасов Ярмолюка и 2 касания мяча Мудрика. Оценки украинцев за игру в 6-м туре АПЛ

Наши за границей
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Сразу в трех матчах в 17:00 на поле появлялись украинцы

Вездесущий Миколенко, 96% точных пасов Ярмолюка и 2 касания мяча Мудрика. Оценки украинцев за игру в 6-м туре АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аналитические порталы разобрали действия бывших представителей УПЛ.

Виталий Миколенко отыграл весь матч против "Кристал Пелес" (2:1). SofaScore оценил его старания на 6,8 баллов, WhoScored – на 6,7. Защитник 4 раза выносил мяч, в одном эпизоде ​​удачно применил дриблинг, трижды выиграл воздушную дуэль, сделал 1 точный навес и 2 точные длинные передачи, создал голевой шанс, нанес один удар мимо ворот, совершил 1 ключевой пас и нарушил правила в двух эпизодах.

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Егор Ярмолюк появился на 60-й минуте матча "Брентфорд" – "Вест Хэм" (1:1). Он получил от SofaScore 6,7 очков, от WhoScored – 6,2. Украинец однажды пробил в створ, сделал по одной ключевой передаче, длинной точной передаче и столько же раз прицельно навесил. У него 96% точных пасов.

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Михаила Мудрика выпустили на 71-й минуте встречи между "Челси" и "Брайтоном" (4:2). SofaScore и WhoScored поставили вингеру 6,4 и 6,0 пунктов соответственно. Один раз украинец попал в офсайд, потерял мяч и сделал только 2 касания.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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