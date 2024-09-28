Трубин готовится к 35-му матчу в Примейре. Стартовый состав Бенфики на игру против Жил Висенте

"Орлы" будут принимать дома гостей из Барселуша. Экс-вратарь "Шахтера" в очередной раз попал в список 11 исполнителей, которые начнут встречу на поле с первых минут.

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В шести матчах португальского первенства Анатолий пропустил 4 раза, а в четырех поединках сохранял ворота "сухими". Обычно у Трубина немного работы – "красные" еще не играли против топ-клубов Примейры.

В текущем первенстве украинец совершил 13 сейвов. По количеству пропущенных кипер "Бенфики" разделяет 4-ю позицию с коллегой из "Браги".