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Трубин готовится к 35-му матчу в Примейре. Стартовый состав Бенфики на игру против Жил Висенте

Наши за границей
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Украинский кипер выйдет в основе в седьмом поединке текущего чемпионата

Трубин готовится к 35-му матчу в Примейре. Стартовый состав Бенфики на игру против Жил Висенте

Фото з відкритих джерел

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"Орлы" будут принимать дома гостей из Барселуша. Экс-вратарь "Шахтера" в очередной раз попал в список 11 исполнителей, которые начнут встречу на поле с первых минут.

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В шести матчах португальского первенства Анатолий пропустил 4 раза, а в четырех поединках сохранял ворота "сухими". Обычно у Трубина немного работы – "красные" еще не играли против топ-клубов Примейры.

В текущем первенстве украинец совершил 13 сейвов. По количеству пропущенных кипер "Бенфики" разделяет 4-ю позицию с коллегой из "Браги".

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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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