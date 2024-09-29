Бенфика оформила волевой разгром над Жил Висенте – 5:1, а Трубин запомнился эффектным сейвом. Оценки украинца
Орлам снова пришлось отыгрываться
Фото з відкритих джерел
"Бенфика" во второй раз кряду на своем поле пропустила первой в чемпионате, но снова устроила разгром.
Аналитики SofaScore поставили украинцу 6,6 балла, в WhoScored оценили действия кипера на 6,4. Анатолий выиграл одну воздушную дуэль, сделал одну длинную точную передачу, осуществил 26 касаний, продемонстрировал точность пасов на уровне 91%. Трубин сделал 3 сейва, включая один сейв из-за пределов штрафной.
На 86-й минуте футболист "Жил Висенте" Хорхе Агирре упустил стопроцентный голевой момент. Он оказался открытым перед воротами и пробил в одно касание. Анатолий Трубин выдал один из лучших сейвов за последнее время, не позволив мячу влететь в сетку.
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