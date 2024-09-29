Игра расставит точки над и. Тренер Актобе Игорь Леонов может покинуть казахский клуб

Сегодня в воскресенье, 29 сентября, пройдет финал Кубок Казахстана, в котором встретятся "Актобе" и "Атырау" в 15:00 по киевскому времени.

Тренер "Актобе", украинец Игорь Леонов, рассказал о том, ждет ли его отставка после неутешительного результата.

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"У нас остались финал Кубка и четыре игры Премьер-лиги. Если я не буду устраивать руководство, болельщиков и фанатов, то могу подать в отставку. Это будет зависеть и от результата. Сегодня будет самая важная игра года. Но мы до конца будем бороться за первое место в чемпионате. Еще не все потеряно. Надо выиграть четыре матча, но зависит не только от нас, но и от соперников", — сказал Леонов.

Напомним, Игорь Леонов возглавил взрослую команду "Актобе" в сентябре этого года, за этот период команда потерпела одно поражение и одержала одну победу.