Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против Сельты
Второй раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках восьмого тура чемпионата Испании "Сельта" в Виго примет "Жирону". Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в стартовый состав каталонцев.
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Второй раз подряд вингер начнет игру с первых минут. В общей сложности на его счету один гол и один ассист в пяти матчах чемпионата.
Перед этим поединком "Жирона" занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Сельта" идет на 10 позиции. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.
Стартовый свисток на стадионе в Виго прозвучит в 15.00.
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