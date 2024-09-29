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Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против Сельты

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Второй раз подряд

Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против Сельты

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках восьмого тура чемпионата Испании "Сельта" в Виго примет "Жирону". Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в стартовый состав каталонцев.

Второй раз подряд вингер начнет игру с первых минут. В общей сложности на его счету один гол и один ассист в пяти матчах чемпионата.

Перед этим поединком "Жирона" занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Сельта" идет на 10 позиции. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

Стартовый свисток на стадионе в Виго прозвучит в 15.00.

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Сельта (Виго) Виктор Цыганков Жирона
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