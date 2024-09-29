Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против Сельты

В рамках восьмого тура чемпионата Испании "Сельта" в Виго примет "Жирону". Украинский полузащитник Виктор Цыганков попал в стартовый состав каталонцев.

Второй раз подряд вингер начнет игру с первых минут. В общей сложности на его счету один гол и один ассист в пяти матчах чемпионата.

Перед этим поединком "Жирона" занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Сельта" идет на 10 позиции. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

Стартовый свисток на стадионе в Виго прозвучит в 15.00.